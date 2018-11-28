Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayseri’de, Yeni Ufuklar Derneği tarafından ‘FETÖ’nün TSK yapılanması’ konulu konferans düzenlendi. Etkinlikte konuşan emekli Albay ve Askeri Hâkim Ahmet Zeki Üçok, FETÖ’nün amacının, TSK içinde kendi yapısını oluşturmak olduğunu söyleyerek şunları söyledi: Bizim resmi olarak FETÖ’yü tespitimiz 1986 yılı oldu. Kuleli Askeri Lisesi sınav sorularının çalınması ile ortaya çıktı. 1986’da yılında FETÖ soruları çalarak, Işık evlerinde okuyan 450- 500 civarında çocuğa veriyorlar. O çocuklarda askerî lise sınavlarında Türkçe sorularının neredeyse tamamını yapıyorlar. Bu da bugüne kadar hiç olmadığı için çok dikkat çekiyor. O süreçte 50-60 kişi atılıyor. Geri kalanı da kazanırız diyerek, okullarına devam ediyor. Kuleli Askeri Lisesi sınavlarında ‘kazanırız’ diye okula devam ettirilen çocukların 15 Temmuz’da karşımıza çıktıklarını görüyoruz. 1994 mezunları altın nesil olarak bilinen bir evredir. Bunlar içinde TSK içinde görülmemiş derecede kurmay subay çıkmıştır. Bunlar TSK’ya ilk bulaşma tarihidir. Ondan önce mutlaka olmuştur. Ama bu resmi olarak bilinen tarihler. 2. tespit 1987 yılında Hava Kuvvetleri’nde görevli R.B. isimli bir astsubayın ‘hava kuvvetleri imamıyım’ demesi oluyor. Bin 400 kişi ile ilgili bir isim listesi veriyor. Üçüncü tespit ise, 2009 yılında Kayseri’de benim 2. Hava İkmal Bakım merkezinde yapmış olduğum soruşturma oluyor. 3 astsubay çavuşun ‘abilerine’ askeriyeden bilgi aktarımının tespiti oluyor. 2006-2015 yılları arasında çok iddialı söylüyorum, FETÖ üyesi olmayan hiç kimse TSK içine giremez, girmeyi başarırsa da askeri lise ya da harp okulundaki mobbinglerle şok mangası, ilmi yetersizlik, işkenceye varan eğitimler, derslerde başarısızlık, sağlık sorunları gibi sebeplerle TSK’dan ilişiği kesiliyor. Son 10 yılda sadece harp okullarından FETÖ üyeleri tarafından atılan öğrenci sayısı 4 bin civarında. FETÖ’nün, TSK’daki faaliyetleri ikiye ayrılıyor. Birincisi Silahlı Kuvvetlere girme, ikincisi ise, TSK’da kendilerinden olmayanları atma süreci. 2006 ile 2015 yılları arasında 40 bin FETÖ üyesi TSK içine sokuldu.

Devşirme FETÖ üyeleri oluştu

1986’dan bu yana her yıl bin civarında kişi ya TSK’ya sokuldu ya da mevcutlar devşirildi. Yurt dışına gideceksiniz, general olacaksınız, akademiye gireceksiniz, pilot olacaksınız olamıyorsunuz. Tüm bunları gören TSK personellerinden bazıları FETÖ tarafından devşirildi. Silahlı kuvvetlerimizin yarısı FETÖ kontrolündeydi. Bundan dolayı, kendi komutanından emir almayan, Amerika’daki örgüt liderinden emir alan askerler milletin meclisini bombaladılar. Bütün darbenin planlaması 03.00 olarak yapılmıştı. 6 saat öne çekildi. Askerde 1 saati bile öne çektiğinizde bütün sistem alt üst olur. 6 saat öne çekilmeseydi darbeye hiç birimiz engel olamazdık.