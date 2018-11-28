PKK/KCK terör örgütüne yönelik olarak  27 Kasım 2018 tarihinde Muş Malazgirt  Tatargazi köyünde İl Emniyet Müdürlüğü  Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü  unsurlarınca gerçekleştirilen operasyonlarda  2 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. 

Etkisiz hale getirilen  teröristlerden   birinin  27.07.2015 tarihinde Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız’ı şehit eden Çektar Soro kod adlı Muhammed Kaya olduğu tespit  edilmiştir. Diğer terörist ise,  "Terörden Arananlar Listesi"nde  300 bin TL ödülle  "Gri Kategori"de yer alan  sözde Erzurum Eyaleti Doğu Gücü sorumlusu Zinar Amed kod adlı Ali Akbaş  olduğu  belirlenmiştir.