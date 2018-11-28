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Bakan Gül: İade talebimizin İngiltere tarafından reddedilmesi kabul edilemez
28.11.2018 - 15:47 | Son Güncelleme: 28.11.2018 - 16:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "FETÖ mensubu firari Akın İpek, Ali Çelik ve Talip Büyük'ün iadesiyle ilgili talebimizin İngiltere tarafından reddedilmesi kabul edilemez bir karardır" dedi.
Etiketler : Adalet Bakanı Abdulhamit Gül,FETÖ,
590825 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/590825.aspx
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