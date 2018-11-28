Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malezya'nın iktidar koalisyonundaki Halkın Adaleti Partisinin Genel Başkanı Enver İbrahim'i kabul etti.

Yıldız Sarayı Mabeyn Köşkü'ndeki kabul, basına kapalı yaklaşık 2 saat sürdü.