Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malezya'nın iktidar koalisyonundaki Halkın Adaleti Partisinin Genel Başkanı Enver İbrahim'i kabul etti.
Yıldız Sarayı Mabeyn Köşkü'ndeki kabul, basına kapalı yaklaşık 2 saat sürdü.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malezya'nın iktidar koalisyonundaki Halkın Adaleti Partisinin Genel Başkanı Enver İbrahim'i kabul etti.
Yıldız Sarayı Mabeyn Köşkü'ndeki kabul, basına kapalı yaklaşık 2 saat sürdü.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,Halkın Adaleti Partisinin Genel Başkanı Enver İbrahim,