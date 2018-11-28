Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün tespit edilen eve baskına giden polis ekipleri ile evde bulunan terörist arasında çatışma çıkmış ve 1 polis memuru şehit olmuştu. Devam eden çatışmada terörist de silahıyla birlikte ölü olarak etkisiz hale getirilmişti. Olayın ardından geniş kapsamlı çalışma başlatan Batman Emniyet Müdürlüğü ekipleri teröriste yardım ve yataklık ettiği gerekçesiyle ilgili adresteki 5 kişinin de bulunduğu 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlar ile ilgili incelemelerin devam ettiği belirtildi.