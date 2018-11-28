TSK:"Irak kuzeyi Sinat-Haftanin ve Hakurk bölgelerine 28 Kasım 2018'de düzenlenen hava harekâtları neticesinde terör örgütüne ait silah mevzi ve mühimmat depoları imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı üç bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir. "
TSK: 3 terörist etkisiz hale getirildi
28.11.2018 - 19:24 | Son Güncelleme: 28.11.2018 - 19:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TSK:"Irak kuzeyi Sinat-Haftanin ve Hakurk bölgelerine 28 Kasım 2018'de düzenlenen hava harekâtları neticesinde terör örgütüne ait silah mevzi ve mühimmat depoları imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı üç bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir. "
Etiketler : TSK,
590866 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/590866.aspx
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