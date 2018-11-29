Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Prof. Dr. Rasime Ayhan Yılmaz tarafından yapılan sunumda, özellikle yerel seçimlerde adayların ve teşkilatın halkla nasıl iletişim kurması gerektiği anlatıldı. İşte o tavsiyeler: