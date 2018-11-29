Ebru Karatosun ANKARA

Prof. Dr. Rasime Ayhan Yılmaz tarafından yapılan sunumda, özellikle yerel seçimlerde adayların ve teşkilatın halkla nasıl iletişim kurması gerektiği anlatıldı. İşte o tavsiyeler:

  • İlk tanışmaya önem verin. Karşılama, el sıkışma, gülümseme, göz teması ve isimle hitap etme önemlidir.
  • Protokol kurallarına uyun, zamanı iyi kullanın, sinirlerinize hakim olun.
  • Yönetime gelindiğinde konuyu çözmeye yönelik bilgi, beceri ve kapasiteye sahip olduğu intibaı uyandırın.
  • Twitter ve Facebook’tan birinci ağızdan mesajlar atın, zaman zaman siyaset dışı paylaşımlar da yapın.
  • Tartışma programlarında dini inançlara saygılı olun. Ciddi, ağır başlı bir karaktere sahip olduğunuzu gösterin.
  • Sunduğunuz konular seçmenlerin ihtiyaç ve beklentileri ile ilişkili olsun.
  • Meselelerin çözümüne çok önem verdiğinizi sıklıkla vurgulayın. 
  • Dürüst, güvenilir ve karizmatik olun. Duruş, sima ve giyim kuşamınıza dikkat edin.
  • Güçlü yönlerinizi sürekli ön plana çıkarın.
  • Zayıf olunan konulardan kaçının.
  • Gerilimden uzak durun.
  • Tahrikçi değil, ikna edici olun.