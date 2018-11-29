Ebru Karatosun ANKARA
Prof. Dr. Rasime Ayhan Yılmaz tarafından yapılan sunumda, özellikle yerel seçimlerde adayların ve teşkilatın halkla nasıl iletişim kurması gerektiği anlatıldı. İşte o tavsiyeler:
- İlk tanışmaya önem verin. Karşılama, el sıkışma, gülümseme, göz teması ve isimle hitap etme önemlidir.
- Protokol kurallarına uyun, zamanı iyi kullanın, sinirlerinize hakim olun.
- Yönetime gelindiğinde konuyu çözmeye yönelik bilgi, beceri ve kapasiteye sahip olduğu intibaı uyandırın.
- Twitter ve Facebook’tan birinci ağızdan mesajlar atın, zaman zaman siyaset dışı paylaşımlar da yapın.
- Tartışma programlarında dini inançlara saygılı olun. Ciddi, ağır başlı bir karaktere sahip olduğunuzu gösterin.
- Sunduğunuz konular seçmenlerin ihtiyaç ve beklentileri ile ilişkili olsun.
- Meselelerin çözümüne çok önem verdiğinizi sıklıkla vurgulayın.
- Dürüst, güvenilir ve karizmatik olun. Duruş, sima ve giyim kuşamınıza dikkat edin.
- Güçlü yönlerinizi sürekli ön plana çıkarın.
- Zayıf olunan konulardan kaçının.
- Gerilimden uzak durun.
- Tahrikçi değil, ikna edici olun.