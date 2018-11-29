Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Batman’da güvenlik güçleri Adnan Aktaş’ın, terör örgütü PKK’ya yardım ve yataklık ettiğini belirledi. Aktaş’ın, Hilal Mahallesi’ndeki 4 katlı Çiftçi Apartmanı’nın en üst katında oturan “Demhat Agir” kod adlı terörist Baver Damlayıcı’nın evinde saklandığı bilgisi alınca ekipler önceki gün harekete geçti. Özel harekât polisleri eşliğinde Baver Damlayıcı’nın oturduğu terör örgütünün hücre evine operasyon düzenledi.

POLİS HASSAS DAVRANDI

Eve gelen polisleri fark eden Baver Damlayıcı, evinde gizlenen Adnan Aktaş’ın, kaçmasını sağlamak için 4 yaşındaki oğlunu rehin alıp, siper olarak kullanarak polislerle çatıştı. Polislerin, çocuğa zarar gelmemesi için hassas davrandığı operasyon sırasında evde saklanan terörist Adnan Aktaş kaçtı. Yaşanan çatışmada rehin aldığı oğlunu siper olarak kullanan Baver Damlayıcı’yı öldürüp, etkisiz hâle getiren polis memuru Birol Öztekin de ağır yaralandı. Polis memuru Öztekin, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu. Evde inceleme yapan ekipler, parmak izi alıp, kayıplara karışan Adnan Aktaş’ın yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı. Çatışmanın izlerinin durduğu evin bulunduğu binada ise sessizlik hâkim... Öte yandan, Irak’ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarında, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan 3 terörist öldürüldü.