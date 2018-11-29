Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız’ı şehit eden Çektar Soro kod adlı Muhammed Kaya etkisiz hâle getirildi. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK terör örgütüne yönelik olarak 27 Kasım 2018 tarihinde Muş Malazgirt Tatargazi köyünde İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü unsurlarınca gerçekleştirilen operasyonlarda 2 terörist ölü ele geçirildi. Etkisiz hâle getirilen teröristlerden birinin 27 Temmuz 2015 tarihinde Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız’ı şehit eden “Çektar Soro” kod adlı Muhammed Kaya olduğu tespit edildi. Diğer terörist ise, “Terörden Arananlar Listesi”nde 300 bin TL ödülle “Gri Kategori”de yer alan sözde Erzurum Eyaleti Doğu Gücü sorumlusu Zinar Amed kod adlı Ali Akbaş olduğu belirlendi.

Sığınaklar imha edildi

Hakkâri’nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyonda, girişine patlayıcı tuzaklanmış sığınak imha edildi, toprağa gömülü silah, mühimmat ve patlayıcı bulundu.

Şehit eşi Kulaksız: Teröristin ölümü bizim bayramımız

Muş Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız’ı şehit eden hainlerin etkisiz hale getirilmesi, şehidin ailesini sevindirdi. Binbaşı Kulaksız’ın aynı saldırıda yaralanan eşi Sibel Kulaksız, “Şehidimiz cennette ama onun kanının yerde kalmayacağını da biliyordum. Teröristin ölüm haberiyle içime su serpildi. Şükürler olsun bugünü gösterene” diye konuştu. Kulaksız, “Teröristin ölümü bizim bayramımız oldu. Ben bu anı bekliyordum. Ben çocuklarımla birlikte dimdik durdum. Devletim de verdiği sözü tuttu. Onu çok özledim. Her yerde onun anıları var...” dedi.