Edinilen bilgiye göre, güvenlik güçleri tarafından Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde terör örgütü PKK/KCK ile bağlantısı olduğu iddiasıyla aralarında terörist Murat Karayılan’ın yeğeni S.K., amcasının oğlu S.K. ve köy muhtarı H.K.’nın da bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde arama yapıldı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorguları sürüyor.
Terörist Murat Karayılan'ın yakınları gözaltına alındı
29.11.2018 - 14:22 | Son Güncelleme: 29.11.2018 - 15:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde terör örgütü PKK/KCK ile bağlantısı olduğu iddiasıyla aralarında terörist Murat Karayılan’ın 2 yakını ve bir köy muhtarının da olduğu 7 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : Murat Karayılan,PKK,gözaltı,Şanlıurfa,
590983 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/590983.aspx
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