CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Man Adası iddiaları" nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına 190 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi.
Kılıçdaroğlu'na 'Man Adası' cezası! 190 bin lira tazminat ödeyecek
29.11.2018 - 14:51 | Son Güncelleme: 29.11.2018 - 15:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 190 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi.
Etiketler : man adası,kemal kılıçdaroğlu,recep tayyip erdoğan,tazminat,
590986 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/590986.aspx
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