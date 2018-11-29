Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yaklaşık 2 aylık takip sonrası Amasya’nın Gümüşhacıköy, Merzifon, Suluova ilçeleri ile Çorum, Samsun ve İstanbul’da yapılan eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli yakalandı.
Çeşitli uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği operasyonda 4 adet av tüfeği ile 4 kurusıkı tabanca, mühimmatlar, 1 tarihi eser ve 2 hassas teraziye el konuldu.
Amasya merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu
29.11.2018 - 20:02 | Son Güncelleme: 29.11.2018 - 20:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Amasya merkezli 4 ilde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şahıslara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yaklaşık 2 aylık takip sonrası Amasya’nın Gümüşhacıköy, Merzifon, Suluova ilçeleri ile Çorum, Samsun ve İstanbul’da yapılan eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli yakalandı.
Etiketler : Amasya,
591040 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/591040.aspx
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