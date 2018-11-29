İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) olumsuz hava koşulları nedeniyle sitesinden yaptığı açıklamada 30 Kasım günü sabah saatlerinde yapacağı bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. İDO'nun sitesinden yapılan açıklamada, “Değerli misafirimiz; olumsuz hava koşulları nedeniyle 30 Kasım 2018 Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10:30 seferi, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09:50 seferi, Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30 seferi, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07:50 seferi, Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45 seferi, Bursa-Yenikapı 07:30 seferi, Yenikapı-Bandırma 07:00 seferini iptal etmek zorunda kaldık” denildi.
İDO seferlerine fırtına engeli
29.11.2018 - 22:00 | Son Güncelleme: 29.11.2018 - 22:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yapılacak bazı seferlerini iptal edildiğini duyurdu.
Etiketler : İDO,
591050 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/591050.aspx
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