Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

Çeşitli iletişim ve sosyal medya mecralarında toplumda korku, panik ve infial oluşturmak amacıyla “ilimiz merkezi yerlerinde terör eylemi gerçekleşeceği” yönünde paylaşımlar yapıldığı görülmektedir.

Söz konusu paylaşımların 2016 yılında yapılan paylaşımlarla birebir benzerlik arz ettiği anlaşılmış olup konu içeriğini teyit edecek nitelikte güvenlik birimlerimize intikal eden bir bilgi ya da duyum bulunmamaktadır.

Güvenlik güçlerimiz almış olduğu en üst seviyede tedbirler ile halkımızın güven, huzur ve selameti için mesai mefhumu gözetmeksizin bundan önce olduğu gibi bundan sonra da görevini gayretle ifa etmeye devam etmektedir.