Kanadalı enerji şirketi Valeura'nın Üst  Yöneticisi Sean Guest, Valeura'nın Türkiye'de gerçekleştirdiği çalışmalara ilişkin AA  muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de 7 yıldan uzun bir süredir çalıştıklarını dile getiren  Guest, tek odaklandıkları ve çalıştıkları ülkenin Türkiye olduğunu söyledi.

Trakya çevresinde çalışmalarının sürdüğünü anlatan Guest, "Norveçli  partnerimiz Equinor ile 2017'nin sonunda Trakya Havzası'nda Yamalık sahasında bir  keşif yaptık. Buradaki rezerv rakamı trilyon kübik feetler civarında olabilir. Bu  bizim için çaba gerektiren bir süreç olacak ancak sonunda Türkiye açısından  yaşanabilecek gelişmeler heyecan verici. Buradaki potansiyel, gaz rezervlerinin  bulunması için oldukça yüksek. Tabii ki geliştirilmesi gerekiyor. Değerlendirme  ve sondaj çalışmalarıyla ilerlememiz söz konusu. Biz de bunu yapacağız. Bu  bölgedeki rezervleri test etmek için de 3 yeni kuyu kazarak bir çalışma  başlatacağız. Daha da önemlisi ticari gaz akışı olacağını göstermek." diye  konuştu.

Guest, bölgede doğal gaz olduğuna inandıklarını, bunun, Kuzey  Amerika'daki arama teknolojilerinin Türkiye'de uygulanmasıyla ortaya  çıkarılabileceğini bildirdi.

Partner enerji şirketi Norveçli Equinor ile Türkiye'ye yatırım  yapılması gerektiğine inandıklarının altını çizen Guest, "Yamalık sahası ve  bölgedeki çalışmalarımız için 500 milyon lira civarında yatırım yapmayı  planlıyoruz. Equinor'u buraya getirme ve buradaki potansiyele inandırmayı  başardık. Başarılı olursak bu durum Türkiye'ye kendi enerjisini tedarik etmede  yardımcı olacak ve ithalatını da azaltacak. Bu oldukça heyecan verici bir  fırsat." ifadelerini kullandı.

Guest, Türkiye'de çalışma ortamının çok iyi olduğunu, Enerji ve Tabii  Kaynaklar Bakanlığı ile düzenleyici otoritenin kendilerine iş birliği içinde  yaklaştığını da sözlerine ekledi.

5 SAHADA AKTİF

Valeura'nın daha önce açıklanan programına göre, Trakya'da  çalışmaların aktif olarak devam ettiği 5 saha bulunuyor.

Yamalık-1, İnanlı-1, Devepınar-1 ve Hayrabolu-10 sahalarının yanı sıra  bir derin saha projesi de programda yer alıyor.

Bu yıl bitmeden İnanlı-1 ve Devepınar-1 sahalarında sondaj  çalışmalarını başlatmayı planlayan şirket, 2019'un ocak-eylül döneminde de diğer  sahalarda test çalışmalarına başlayacak.

İnanlı-1 sahası erken üretim gerçekleşebilecek bir alan olarak  değerlendirilirken, sahalar için gelecek yıl değerleme tahminlerinin yapılacağı,  2020'den sonrası ise erken üretim fazı ve geliştirme çalışmalarına geçilmesi  hedefleniyor.