Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müzesi yetkilileri, Bitez Mahallesi'nde heyelan sonrası tarihi mezarın bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti. Mezarın Geç Roma dönemine ait lahit mezar olduğu tespit edildi. Müze Müdürlüğüne bağlı uzmanlar gözetiminde belediye ekiplerince mezarın bulunduğu alanda çalışma başlatıldı. Mezardan çıkan parçalar ise Müze Müdürlüğü görevlilerince koruma altına alındı.
Bodrum'daki selin ardından ortaya çıktı! Roma dönemine ait lahit mezar bulundu Muğla'nın Bodrum ilçesinde selin ardından Geç Roma dönemine ait lahit mezar ortaya çıktı.