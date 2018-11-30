Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arjantin’inde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere başkent Buenos Aires’te bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüştü. Yapılan heyetler arası görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik etti.