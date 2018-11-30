Arjantin’inde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere başkent Buenos Aires’te bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüştü. Yapılan heyetler arası görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Xi ile görüştü
30.11.2018 - 23:40 | Son Güncelleme: 30.11.2018 - 23:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
G20 Liderler Zirvesi programı kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüştü.
Etiketler : çin,türkiye,recep tayyip erdoğan,g-20,
591217 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/591217.aspx
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