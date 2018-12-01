Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Sıfır Atık Projesi ile 2023 yılında yıllık 20 milyar lira tasarruf sağlamayı öngörüyoruz. Vatandaşlarımızı da kampanyaya güçlü şekilde katılmaya davet ediyoruz." dedi.

Kurum, Tokat Valiliği'ni ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, dün Resmi Gazete'de yayımlanan kanunla 1 Ocak 2019 itibarıyla plastik poşetlerin ücretli hale geldiğini söyledi.

Plastik poşet başına 25 kuruş ücret alınacağını belirten Kurum, "Yıllık 30-35 milyar adet poşet kullanımını, kişi başı 440 adete geliyor, inşallah bu rakamı çok kısa sürede 40 adetlere kadar düşürmeyi planlıyoruz. Artık eski pazar çantalarımıza, filelerimize hep beraber dönmek istiyoruz." diye konuştu.

Pet ve metal şişe ile karton kaplara yönelik de yeni bir uygulama getirildiğine işaret eden Kurum, "Bu ürünleri piyasaya süren firmalar, ürünlerin toplanması için bakanlığımıza bir bedel yatıracak. Biz de bunların geri dönüşümüne yönelik bir sistem kurup, bu sistemde harcayacağız. Artık atmamayı öğrenmemiz gerekiyor. Sıfır Atık Projesi ile 2023 yılında yıllık 20 milyar lira tasarruf sağlamayı öngörüyoruz. Vatandaşlarımızı da kampanyaya güçlü şekilde katılmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- Yeşilırmak'taki toplu balık ölümleri

Bakan Kurum, Amasya şehir merkezinden geçen Yeşilırmak'ta toplu balık ölümleri meydana geldiğini hatırlatarak, bakanlığın gerekli birimlerinin sahada incelemelerini sürdürdüklerini anlattı.

Bakanlığın gezici laboratuvarlarınca sahada gerekli numunelerin alındığına dikkati çeken Kurum, şunları kaydetti:

"Ölü balıklardan da numune aldık. Bunları Ankara'daki ilgili laboratuvara gönderdik. 2 gün içerisinde neticeleri çıkacaktır. İlk gözüken, suda herhangi bir kirliliğe veya zehirli bir maddeye rastlanmadı. Yağışların fazla olması ve toprakların nehirlere akması sonucu balıklarımız zarar görmüş gözüküyor ancak kesin sonucu laboratuvar sonuçlarının ardından açıklayacağız."