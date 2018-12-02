Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar - Akçakale sınırları içerisinde bulunan 2 hudut komutanlığına bağlı 10 asker deredeki su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kaldı. Askerler AFAD ve itfaiyenin koordineli çalışmaları sonucu kurtarıldı. Kurtarılan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Aynı zamanda sel sularının yükseldiği Cırcıp Deresi'ndeki suyun geçişi saniye, saniye amatör kameralara yansıdı.