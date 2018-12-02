Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar - Akçakale sınırları içerisinde bulunan 2 hudut komutanlığına bağlı 10 asker deredeki su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kaldı. Askerler AFAD ve itfaiyenin koordineli çalışmaları sonucu kurtarıldı. Kurtarılan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Aynı zamanda sel sularının yükseldiği Cırcıp Deresi'ndeki suyun geçişi saniye, saniye amatör kameralara yansıdı.
Sel sularında mahsur kalan 10 asker kurtarıldı
02.12.2018 - 01:42 | Son Güncelleme: 02.12.2018 - 01:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yağan yağışların ardından 10 asker suda mahsur kaldı. Askerler yoğun çabalar sonucu kurtarıldı.
Etiketler : şanlıurfa,ceylanpınar,
591386 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/591386.aspx
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