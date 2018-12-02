Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anadolu Otoyolu Kaynaşlı gişeleri ile D-100 kara yolu Bolu Dağı güzergahında denetim yapan Bölge Trafik Amiri Komiser Ahmet Yaman “Kış lastiği sadece yasal zorunluluğu değil sürücülerin can güvenliği için oldukça önemli” diye konuştu. Kış lastiği uygulaması 1 Nisan tarihine kadar devam edecek. Ekipler kış lastiği takmayanlar için 715 TL para cezası kesip çok sayıda aracı kış lastiği takılana kadar trafikten menetti. Polis, kurala uyan araç sahipleri ve sürücülerine de teşekkür etti. Tır şoförü Uğur Şahin de, “Kışın güvenli seyredebilmemiz için kış lastiklerimizi taktırdık. Hem kendimiz hem de başkalarının güvenliği için kurallara uymaya çalışıyoruz. Karda ağır vasıta kullanmak zordur. Onun için önceden bütün bakımlarımızı yaptırmalıyız” dedi.