Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vatandaşlar, dini duyguları istismar eden FETÖ ve Adnan Oktar suç örgütünden kurtuldu ancak kendini sözde ilahiyatçı olduğunu söyleyen, sapık görüşlere sahip kişiler hâlen ortalıkta dolaşıyor. Bunların başında da İhsan Eliaçık geliyor... Gezi kalkışması sırasında tanınan ve “Gezi’nin imamı” diye adlandırılan Eliaçık’ın skandalları bitmiyor. Daha önce “Ne İslam dinlerden bir din, ne Hazreti Peygamber bir din adamı, ne de Kur’ân kutsal bir kitaptır. Eğer Kur’ân bir kutsal kitap olsaydı ölü metinden başka bir şey olmazdı” diyen Eliaçık, katıldığı televizyon programında yine çirkin sözler kullandı.

Kendince İslam dininde alkol yasağının nereden geldiğini anlatmaya çalışan Eliaçık, Uhud Savaşı’yla ilgili çirkin ifadeler kullandı. Gezi’nin imamı “Uhud Savaşı’nda mağlubiyet sebebi okçuların mevzilerini terk etmeleri değildir; Müslümanların sarhoş olmalarıdır. Uhud’da o gece içki içip sarhoş olanların hepsi sabaha öldüler” derken, İslam tarihî kaynaklarında da böyle yazıldığını öne sürdü.



YETER ARTIK!

Daha önce eşcinselliği savunan, terör örgütü PKK’ya açıkça destek mesajları veren Eliaçık, Kurban Bayramı’na da hedef almıştı. Malum çevrelere yaranmak isteyen Eliaçık, şu skandal açıklamalarda bulunmuştu: Kurban kesmek Allah’ın emri değildir. Kan akıtarak ibadet olmaz. İbadet sevmek, yardım etmek, bir acıyı dindirmektir.



PROVOKASYON YAPIYOR

Prof. Dr. Bedri Gencer “Bunlar provokasyon maksatlı olarak söylenmiş şeylerdir. Bu şahıs hakkında yorum yapmayı zaid görüyorum. Kendisi Yaşar Nuri Öztürk gibi zıvanadan çıkmış” dedi. Eliaçık gibi dinî duyguları ayaklar altına alan Adnan Oktar ve örgütüne yönelik operasyon mütedeyyin kesimleri memnun etmişti.

GERÇEK İLAHİYATÇILARDAN CEVAP

İtibar operasyonu

Prof. Dr. Hilmi Demir: İçki o zaman yasaklanmamıştı ancak buradan Uhud Savaşı’ndaki okçuların sarhoş olduğu genellemesini çıkarmak doğru değil. Bu sözler tamamen gündem oluşturmak için ortaya atılan hezeyanlardır. Sahabeye dil uzatmak maalesef Türkiye’de bir moda hâline geldi. Son zamanlarda Sahabe-i Kiram’ın itibarını düşürmek için operasyonlar yapılıyor. Söz konusu açıklamalar da dikkate alınacak şeyler değil.

Kendini bilmez

Prof. Dr. Ramazan Ayvallı: Ashab-ı Kiram’a hiçbir İslam âlimi dil uzatmamıştır. Kendilerini bilemeyen insanlar, o büyüklere dil uzatır. Cenabı Hakk’ın Kur’ân-ı kerimde kendilerinden razı olduğunu söylediği bu büyüklere olan itimadı sarsmak, kime ne kazandıracaktır? Dolayısıyla böyle sözler sarf edenleri insafa davet etmek lazım. İslam düşmanlarının ekmeklerine yağ sürmemek gerekiyor.