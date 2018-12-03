Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun

ANKARA

Geçtiğimiz hafta Ankara’da gerçekleşen Terörle Mücadele Değerlendirme Toplantısı’nda önemli değerlendirmeler yapıldı. Toplantıya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından FETÖ soruşturmalarını yürüten terör savcılarının yanı sıra Emniyet’ten Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlara Daire Başkanlığı yetkilileri katıldı. Hâkimevi’nde yapılan toplantıda, ‘ankesör-ardışık arama’, ‘mahrem imam’ ve ‘ByLock’ başlıklı üç sunum yapıldı. Ankesör-ardışık arama ile ilgili yapılan sunumda, soruşturmanın güvenilirliğinin yapıldığını, tek tek araştırıldığını ve belgeler ile bilgilerin birbirini teyit ettiği anlatıldı. Yürütülen soruşturmalar kapsamında ankesör soruşturmasında itirafçı oranının yaklaşık yüzde 42 olduğu da aktarıldı. Soruşturmalar da illere göre dağıtılan ankesör operasyonlarında hangi savcılıkların yetkili olacağı tartışmaları yapılan toplantıda, şüpheli sayısının artabileceği de kaydedildi.



TEK TEK TESPİT EDİLİYOR

ByLock operasyonlarında sona gelindiği ifade edilen toplantıda, örgütün mahrem imamlarının da tek tek tespit edildiği belirtildi. Özellikle emniyet mahrem yapılanması soruşturmasının genişletileceği aktarılan toplantıda, bugüne kadar yapılan soruşturmalarda gelinen noktanın önemli olduğu vurgulandı.



ÖNERİLER DİNLENDİ

Toplantıda ayrıca, FETÖ’nün ankesör, soru hırsızlığı ve emniyet mahrem yapılanması soruşturmalarını yürüten savcıların önerileri de dinlendi. Savcılar, operasyon yapılan şüphelilerin sayılarının gözaltı süreleriyle paralel olduğunu ifade ederek tutukluluk sürelerinin uzaması gerektiğini ifade etti.