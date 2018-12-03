Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binalı Yıldırım, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Çin’in başkenti Pekin’e geldi. Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Li Canşu’nun resmi daveti üzerine Çin’e gelen Yıldırım çeşitli temaslarda bulunacak.
TBMM Başkanı Binalı Yıldırım, Çin’de
03.12.2018 - 11:35 | Son Güncelleme: 03.12.2018 - 11:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TBMM Başkanı Binalı Yıldırım, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Çin’in başkenti Pekin’e geldi.
Etiketler : TBMM Başkanı,Binalı Yıldırım,Çin,
591578 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/591578.aspx
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