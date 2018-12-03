Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binalı Yıldırım, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Çin’in başkenti Pekin’e geldi. Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Li Canşu’nun resmi daveti üzerine Çin’e gelen Yıldırım çeşitli temaslarda bulunacak. 