Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan askeri casusluk davasına bakan eski İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Atilla Rahman’ın yargılandığı davada karar çıktı. İzmir 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık Atilla Rahman katılmazken, avukatı Uğur Karadağ duruşmada hazır bulundu. Sanık avukatı, müvekkilinin sağlık sorunları nedeniyle celseye katılamadığını, celse arası “heyetin reddi” talebini içeren dilekçeyi mahkemeye ilettiklerini söyledi. Duruşma savcısı, “heyetin reddi” talebinin yargılamayı uzatma amacı taşıdığı gerekçesiyle geri çevrilmesi yönünde görüş verdi. Mahkeme heyeti, sanığın bu talebinin duruşmayı ve yargılamayı uzatmak için yapıldığı ve ret için hukuki bir gerekçe olmadığından talebin geri çevrilmesine karar verdi.

İddia makamı, önceki mütalaasına ek olarak son iki duruşmaya gelmemesi göz önüne alındığında sanığın yargılamadan kaçtığını belirterek, bu durumun sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiğinde kaçacağına dair kuvvetli şüphe uyandırdığından tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.



Sanık avukatı, müvekkilinin mahkemeye karşı hiçbir zorluk çıkarmadığını, evinde kendisinden haber beklediğini ifade ederek, “Sağlık sorunları devam ediyor. Savunmamızı mahkemenize sunmak istiyorum. Psikolojik ve fiziksel zorluklarına rağmen mahkemenize karşı hiçbir saygısızlığı, sataşması olmamıştır. Beraatini talep ediyoruz” dedi. Mahkeme heyeti, sanığın 9 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmasına, infazdan kaçma şüphesi mevcut olduğundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.

Darbe girişimi sonrası ihraç edildi



FETÖ’nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen İzmir’deki askeri casusluk davasına bakan eski İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Atilla Rahman, Temmuz 2016’da tutuklanmış ancak daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.