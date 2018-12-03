Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Caracas'taki Miraflores Sarayı'nda Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi törenin ardından Devlet Başkanı Maduro ile başbaşa görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile görüştü
03.12.2018 - 23:20 | Son Güncelleme: 03.12.2018 - 23:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile başbaşa görüşme gerçekleştirdi.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,Venezuela Devlet Başkanı Maduro,
591674 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/591674.aspx
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