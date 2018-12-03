Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Caracas'taki Miraflores Sarayı'nda Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi törenin ardından Devlet Başkanı Maduro ile başbaşa görüşme gerçekleştirdi.