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İstanbul Adalet Sarayı'nda kavga, yaralılar var
04.12.2018 - 10:46 | Son Güncelleme: 04.12.2018 - 10:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nın koridorlarında duruşma öncesi davalı taraflar arasında kavga çıktı. Çok sayıda kişinin birbirine girdiği kavgaya, güvenlik görevlileri müdahale etti. Kavga sırasında bazı kişilerin yaralandığı görüldü.
Etiketler : istanbul,adalet sarayı,kavga,
591752 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/591752.aspx
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