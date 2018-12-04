Spiker eşi Kübra Eken’i darp ederek beyin kanaması geçirmesine neden olduğu gerekçesiyle yargılanan Neptün Bülent Eken kasten yaralama suçundan 12 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Spiker Kübra Eken’i darp eden eşinin cezası belli oldu!
04.12.2018 - 13:40 | Son Güncelleme: 04.12.2018 - 13:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Spiker eşi Kübra Eken’i darp ederek beyin kanaması geçirmesine neden olduğu gerekçesiyle yargılanan Neptün Bülent Eken kasten yaralama suçundan 12 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Etiketler : kübra eken,neptün bülent eken,
591785 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/591785.aspx
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