Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü vesilesiyle açıklama yaptı. Madenciliğin dünyanın en meşakkatli, emek ve alın teri gerektiren mesleklerinin başında geldiğini aktaran Dönmez, "Geçmişi oldukça uzun bir döneme dayanan madencilik faaliyetlerini büyük bir özveri ve fedakarlıkla yürüten madenci kardeşlerimize duyduğumuz minnet ve saygı her şeyin üzerindedir. Günlerinin önemli bir bölümünü yerin altında geçiren madencilerimizin çabaları hayatımızın her alanına kalın çizgilerle kazınmış durumda. Yer altında vurulan her kazma, çıkarılan her bir kaynak ve madencilerimizin alnından dökülen her damla ter bizleri daha da ileri taşıyor" ifadelerine yer verdi.

"DENETİMLERİMİZİ DAHA DA ARTIRARAK MADENLERİMİZİN TAM GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYACAĞIZ"

Türkiye’nin enerji stratejisinin haritası olan ’Milli Enerji ve Maden Politikası’nın “daha fazla yerli daha fazla yenilenebilir” hedefleri üzerine kurulduğunu aktaran Dönmez, enerjide öz yeterliliğinin sağlanması adına yerli kaynak kullanımının enerjide bağımsızlığın en temel koşulu sayıldığını paylaştı. Yerli kömür başta olmak üzere madenlerin gün yüzüne çıkarılması atağını “Bağımsız Enerji Güçlü Türkiye” diyerek başlatıldığını dile getiren Dönmez, "2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize giden yolun bağımsız ve yerli enerjiden geçtiğinin farkında olarak madenlerimize yatırımlarımızı her yıl daha da artırdık. Tüm bu yatırım ve ekonomik hedeflerimize ulaşırken iş güvenliği ve sağlığı hususunu asla ödün vermediğimiz ve vermeyeceğimiz kırmızı çizgimiz olarak belirledik. İş kazalarını sıfıra indirme hedefimize ulaşmak amacıyla sadece 2018 yılında 10 bin 500 maden ocağını denetledik. Gerekli koşulları sağlayamayan işletmelere faaliyet durdurma ya da işletme kapatma cezaları uyguladık. Düzenli olarak gerçekleştirilen denetimlerimizi daha da artırarak madenlerimizin tam güvenliğini sağlayacağız. Madenciliğin ve madencilerimizin öneminin farkındayız. Madenci kardeşlerimizin hem çalışma koşullarının iyileştirilmesi hem de ülkemizin hak ettiği maden üretimine ulaşması yolunda çalışmalarımız devam ediyor. Hedefimiz dünya standartlarında üretim ve dünya standartlarında iş güvenliği" diye belirtti.

Bakan Dönmez, tüm maden işçilerinin Dünya Madenciler Günü’nü kutladı.