Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 4 yıl 8 ay, HDP eski Ankara Vekili Sırrı Süreyya Önder ise 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Cezalara sanık avukatları itiraz etmişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi İkinci Ceza Dairesi Demirtaş ve Önder hakkında verilen cezaları onadı. Böylece cezalar kesinleşti.