İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 4 yıl 8 ay, HDP eski Ankara Vekili Sırrı Süreyya Önder ise 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Cezalara sanık avukatları itiraz etmişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi İkinci Ceza Dairesi Demirtaş ve Önder hakkında verilen cezaları onadı. Böylece cezalar kesinleşti.
Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder'in cezası onandı
04.12.2018 - 17:21 | Son Güncelleme: 04.12.2018 - 17:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder hakkında ‘silahlı terör örgütü propagandası yapmak’ suçu kapsamında verilen hapis cezaları İstanbul BAM 2. Ceza Dairesi’nce onandı.
Etiketler : Selahattin Demirtaş,Sırrı Süreyya Önder,
591844 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/591844.aspx
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