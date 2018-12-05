Erzincan Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, il girişinde durdurulan TIR içerisinde 700 kilo eroin ele geçirildiğini açıkladı. Şensoy, uyuşturucunun Van'dan batı illerine götürülmek istendiğini söyledi.
Erzincan'da durdurulan TIR'da yarım ton eroin yakalandı
05.12.2018 - 18:05 | Son Güncelleme: 05.12.2018 - 18:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erzincan Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, il girişinde durdurulan TIR içerisinde 700 kilo eroin ele geçirildiğini açıkladı. Şensoy, uyuşturucunun Van'dan batı illerine götürülmek istendiğini söyledi.
Etiketler : Erzincan,
592021 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/592021.aspx
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