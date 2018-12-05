İSKİ'den yapılan açıklamada, Üsküdar Meydanı ve çevresinde yoğun  yağışlar sonrası yaşanan olumsuzlukların önüne geçebilmek amacıyla yapımına  başlanan Çavuşdere ve Bülbüldere yağmur suyu tünelleri ile atık su hatları  inşasının devam ettiği belirtildi.

Yağmur suyu tünel çalışmaları Hâkimiyet-i Milliye Caddesi’nde sürerken  Osmanlı Dönemine ait kültür katmanının tespit edildiği ve çalışmaların İstanbul  Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü arkeologları eşliğinde el kazısı yöntemiyle  sürdürülmesine karar verildiği anımsatılan açıklamada, şöyle denildi:

"Geldiğimiz noktada çalışmaların uzun süreceği tespit edildiğinden kış  mevsiminin zorlukları ve 30 Kasım 2018 tarihi itibari ile Altyapı Koordinasyon  Merkezince alınan kazı yasağı kararı (bakım, onarım ve arıza dışındaki tüm  altyapı çalışmalarını kapsamaktadır) dikkate alınarak söz konusu çalışmalar 1  Nisan 2019 tarihine kadar ertelenmiştir. Çalışmalar yeniden başlayana kadar  vatandaşlarımızın günlük hayatlarının olumsuz etkilenmemesi için kazı alanının  kapatılmasına karar verilmiştir. Alanın kapatılma çalışmaları İstanbul Arkeoloji  Müzesi Müdürlüğü’ne bağlı arkeologlar eşliğinde yürütülmekte olup, alanda bulunan  kültür katmanı 'çatı arası keçe' yöntemi ile örtülmek suretiyle çalışmalar  yeniden başlayana kadar korunmuş olacaktır."