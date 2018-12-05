Edinilen bilgiye göre, Elmalı Mahallesi Gavuralan mevkiinde kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Düzenlenen operasyonda M.Y., I.G., Ö.T., Y.D., E.S., Ç.T., A.Y., E.A., K.L., T.A. ve A.R. isimli 11 şüpheli suçüstü yakalandı. Kazı malzemeleri ile birlikte yakalanan şahıslar ifadeleri alınmak üzere İznik İlçe Jandarma Komutanlığına sevk edildi.
Jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 11 şüpheli defineciden 6'sı tutuklanırken, 5 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Jandarmadan definecilere suçüstü operasyon
05.12.2018 - 23:47 | Son Güncelleme: 05.12.2018 - 23:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'nın İznik ilçesinde define arandığı ihbarını alan jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 11 şüpheli kazı yaptıkları malzemelerle suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Elmalı Mahallesi Gavuralan mevkiinde kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Düzenlenen operasyonda M.Y., I.G., Ö.T., Y.D., E.S., Ç.T., A.Y., E.A., K.L., T.A. ve A.R. isimli 11 şüpheli suçüstü yakalandı. Kazı malzemeleri ile birlikte yakalanan şahıslar ifadeleri alınmak üzere İznik İlçe Jandarma Komutanlığına sevk edildi.
Etiketler : Bursa,
592061 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/592061.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
- ŞOK MARKET 5-11 ARALIK 2018! ŞOK NELER VAR HANGİ ÜRÜNLER?| ŞOK aktüel indirimli ürünler KATALOĞU|ŞOK 5-11 ARALIK ARALIK İNDİRİMLİ aktüel ÜRÜNLERİ YAYINDA...
- A101 BU HAFTA 4 ARALIK 2018! A101 NELER VAR HANGİ ÜRÜNLER? A101 aktüel indirimli ürünler KATALOĞU| A101 1-7 Aralık'da markete neler gelecek? A101 indirimli aktüel ürünleri yayınlandı
- MasterChef Burcu kimdir? Masterchef Burcu kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?