Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kararda, ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren bazı suçlara bakmak üzere yeni ihtisas mahkemelerinin belirlenmesi konusunun HSK 1. Dairesince değerlendirildiği belirtildi.

Ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren bir kısım suçlarda ihtisaslaşmaya gidilmesine ilişkin HSK 1. Dairesinin daha önceki kararları hatırlatılarak 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun İkinci Kitap 4, 5, 6 ve 7'nci bölümlerinde tanımlanan suçlar (318, 319, 323 324, 325 ve 332'nci maddeler hariç) ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun kapsamına giren suçlar dolayısıyla açılacak davalara ilgili ihtisas kararlarında belirtilen mahkemelerin bakmasına karar verildiği hatırlatıldı.

Bu mahkemelerin iş yoğunluğu, görülen davaların nitelikleri ve kapsamı ile bu suçlara bakmak üzere ilave ihtisas mahkemelerinin belirlenmesi gerektiğine ilişkin hususun dikkate alındığı bildirilen kararda, Diyarbakır 11, İzmir 20, 21, 22 ve Malatya 5. ağır ceza mahkemelerinin daha önce belirlenmiş olan ihtisas mahkemelerine ilaveten ihtisas mahkemeleri olarak belirlenmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.