Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Samsun 2. Sulh Ceza Mahkemesince hakkında yakalama kararı verilen FETÖ/PDY şüphelisi Serkan K'ye yönelik çalışma başlattı. Serkan K'yi takibe alan ekipler, İlkadım ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde bir dönercinin önünde şüpheliyi yakalamak istedi. Polisleri fark eden zanlı cep telefonu ile farklı isme düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanını iç çamaşırına gizlemeye çalıştı.Bir süre polislere direnen Serkan K. gözaltına alındı.
FETÖ zanlısı üzerindeki sahte kimliği gizlemeye çalışırken yakalandı
06.12.2018 - 20:09 | Son Güncelleme: 06.12.2018 - 20:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler : Samsun,FETÖ,
592204 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/592204.aspx
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