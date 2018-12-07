Askerlik sistemine yönelik, Millî Savunma Bakanlığının, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları ile yaptığı çalışmalarda sona yaklaşıldı. Akar başkanlığındaki toplantıya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in yanı sıra kuvvet komutanları, bakan yardımcıları ve diğer yetkililer katıldı. Söz konusu toplantıda, askerlik süresinin kısaltılması dahil yeni askerlik sistemi, ayrıntılı bir şekilde görüşüldü.
Askerlik kısalıyor
07.12.2018 - 07:28 | Son Güncelleme: 07.12.2018 - 07:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında yeni askerlik sistemine ilişkin toplantı yapıldı.
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592271 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/592271.aspx
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