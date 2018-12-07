Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Askerlik sisteminde genel hatlarıyla büyük bir değişim yaşanacak. Yeni askerlik sisteminin nasıl olacağı ve sürecin nasıl işleyeceği ise merak konusu.

ASKERLİKTE KISA DÖNEM KALKIYOR, 9 AY OLUYOR

Değişen sistem ile birlikte askerlik süresinin kısalarak dokuz ay olması bekleniyor. Yeni sistemde tek tip askerlik hakim olacak. Kısa dönem askerlik ise tarihe karışacak. Bedelli formülü üç ay sonrasında devreye girecek ve kalan altı ayın bedeli ödenerek, adayların askerlik yükümlülüğü yerine getirilmiş sayılacak. Dokuz aylık sürede, üç ay temel askerlik eğitimi açısından zorunlu olacak. Tüm adaylar dokuz aylık askerlik süresi içinde üç ay askerlik eğitimi alacak.

TGRT Haber Ankara Muhabiri Ahmet Melik Türkeş ise merak edeilen yeni askerlik sisteminin detaylarını canlı yayında paylaştı. TGRT Haber'in Ankara Muhabiri Türkeş, bu formülde en kritik konu başlığı olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) profesyonel orduya geçmesiyle birlikte askeriyenin yapılanması için belli bir süreye ihtiyacın olmasına dikkat çekti. Ahmet Melik Türkeş, bu sürede personel azlığından kaynaklanabilecek hiçbir ihmale yer vermemek için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin belirli bir takvim içerisinde bu ihtiyacını karşılamayı düşündüğünü ve takvimini de buna göre belirlediğini söyledi.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ

TGRT Haber Ankara Muhabiri Türkeş sürecin nasıl işleyeceğini de anlattı. TGRT Haber Ankara Muhabiri "Çalışmalarda sona doğru gelindiğini biliyoruz ancak henüz basına yansıyan çok ayrıntı yok. Fakat çalışmalar yapılacak. Türk Silahlı Kuvvetleri ile Milli Savunma Bakanlığı çalışmalarını tamamladıktan sonra ise Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal hizmetler Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın görüşü alınacak. Gelinen son çalışma bu 3 bakanlığın görüşüne sunulacak ve onlardan gelen geri bildirim görüş ve önerilerle son çalışmalar yapılacak ve ardından teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek. Ondan sonraki aşamada yeni askerlik sistemi Türkiye'de tamamen devreye girecek" dedi.