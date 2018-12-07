Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

91 yaşında hayatını kaybeden Kadir Turgut için Üsküdar'da bulunan Şakirin Camii'nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve yakınları katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan namazın ardından tabutun başında cemaate hitap etti. Turgut'un bir süredir rahatsızlığının bulunduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Benim tabii gerçekten hem bir dava arkadaşım oldu, hem yol arkadaşım oldu. Aramızdaki yaş farklılığı filan dava ve yol arkadaşı olmaktan bizi alıkoymadı. Böyle bir durumumuz onunla söz konusu oldu. Tabii Rabbim inşallah cennetinde bizi birlikte haşreylesin. Rabbim inşallah bizleri sırat-ı müstakimden ayırmasın." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şöyle devam etti:

Allah yar yardımcımız olsun. Rabbim taksiratımızı hasenata tebdil eylesin. Gerek ailesine gerekse tüm yakınlarına ben de başsağlığı diliyorum. Görünen o, ne lahza ileri ne bir lahza geri gitmiyor. Kimse ben şöyle güçlüyüm, böyle güçlüyüm, makam sahibiyim, şöyle param pulum var diye herhangi bir güce sığınmasın. Böyle bir havanın içine de girmesin. Zira o an geldi mi emanet sahibi mutlak olan Rabbimize teslim ediliyor. Ondan sonra da işte biraz sonra defnedeceğimiz yer belli. Oraya gidiyor. Burada da az önce Hocaefendinin ifade ettiği gibi 'Er kişi niyetine' deniyor. Ne cumhurbaşkanı niyetine ne trilyarder niyetine denmiyor. Dolayısıyla bunların hiçbirinin bize faydası yok. Eğer bu kubbede hoş bir sada bırakabilirsek ne mutlu bizlere. Eğer bu kubbede hoş bir sada bırakamazsak vay halimize. Onun için birliğimiz, beraberliğimiz çok çok önemli. Kardeşliğimiz çok çok önemli. Hele hele bu dönemlerde, 7 düvelin Müslümanlara saldırdığı böyle bir dönemde, yine sevgili Peygamberimizin de ifadesiyle en büyük vaaz burada, nasihat burada. Eğer buraya bakıp nasihati alabiliyorsak ne mutlu bize. Aksi takdirde vay halimize."

Namazın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadir Turgut'un tabutuna omuz verdi. Turgut'un naaşı daha sonra Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.