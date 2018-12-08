Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz "Seçim dönemlerinde bazı sokaklar görüyorsunuz bayraklar üst üste geçmiş, gürültü sebebiyle neredeyse yaşanmaz hale gelmiş. Bu tür kampanyalarda vatandaşlarımıza hiçbir şekilde rahatsızlık vermemek gerektiğini düşünüyoruz. Çevreye duyarlı kampanyaların yürütülmesini MHP olarak destekliyoruz" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da AK Parti'nin kararını "Çok memnun oluruz. Zaten birçok adayımız çevreyi kirletecek broşür, afiş yaptıramıyor" diye konuştu.