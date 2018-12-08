MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz "Seçim dönemlerinde bazı sokaklar görüyorsunuz bayraklar üst üste geçmiş, gürültü sebebiyle neredeyse yaşanmaz hale gelmiş. Bu tür kampanyalarda vatandaşlarımıza hiçbir şekilde rahatsızlık vermemek gerektiğini düşünüyoruz. Çevreye duyarlı kampanyaların yürütülmesini MHP olarak destekliyoruz" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da AK Parti'nin kararını "Çok memnun oluruz. Zaten birçok adayımız çevreyi kirletecek broşür, afiş yaptıramıyor" diye konuştu.
Afiş asmama kararına MHP ve CHP'den destek
08.12.2018 - 06:04 | Son Güncelleme: 08.12.2018 - 06:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti'nin seçim sürecinde gürültü ve görüntü kirliliğine sebep olmamak için afiş asmama ve otobüs dolaştırmama kararına MHP ile CHP'den destek geldi.
Etiketler : yerel seçimler,ak parti,mhp,cumhur ittifakı,
592409 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/592409.aspx
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