Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Okulunda verilen ödev kapsamında belirlediği ve konuştuğu fırınlara harçlığından ve devletin verdiği krediden biriktirdikleriyle 10-15 ekmek parası bırakan Ayvaz, ödevini projeye çevirmeye karar vererek günlük olarak bankadan çektiği paraları fırınlara bırakarak askıya ekmek bıraktırıyor.



Özellikle fırıncıların “Böyle insanlar var mı, herkes böyle olsa keşke” demelerinde de etkilenen Ayvaz, bundan sonra da para biriktirerek projeyi gücünün yettiği kadar devam ettireceğini söyledi. Fırınlara verdiği parayla askıya ekmek koymalarını istediğini, o ekmekleri de ihtiyacı olanlar gelip alsınlar diye askıya koyduğunu kaydeden Ayvaz, “Aslında bu benim için bir ödevdi ama ben bunu devam ettirmek istedim. İnsanların tepkisi o kadar güzeldi ki. Böyle insanlar kaldı mı diye tepkiler gösterdiler. Çok hoşuma gitti ve devam ettirmek istedim” dedi.



'BEN TOK YATIYORSAM HERKES TOK YATSIN'

Projeyi 2-3 haftadır yürüttüğünü dile getiren Ayvaz, “Bundan sonra da para biriktirerek yardım etmeye devam edeceğim, gidebildiği yere kadar gitmek istiyorum. 10-15 ekmek parası bırakıyorum fırınlara. Fırıncıların tepkisi çok güzel. İlk başta böyle insanlar var mı, herkes böyle olsa keşke dediler. Ben herkes birbirine yardım etsin istiyorum. Sonuçta herkesin parası olmayabilir. Sokakta yatan insanlarımız var. Böyle yaparsak herkes karnını doyurabilir. Herkes birbirine destek çıkabilir diye düşünüyorum. Ben tok yatıyorsam herkes tok yatsın” diye konuştu.

“BİZ BU PROJEYE KATKI SAĞLIYORUZ”

Gümüşhane Fırıncılar Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı ve Yeni Fatih Fırınları sahibi Halis Zengin ise Gümüşhane kent merkezinde 22 fırınları olduğunu ve bu fırınlarda öğrencilere, fakir fukaraya yardımcı olmaya çalıştıklarını belirterek şöyle konuştu: “Askıda ekmek projesini kardeşimiz başlattı. Bizde onu devam ettirmeye çalışıyoruz. İhtiyaçları arkadaşlarımızın fırınlara uğrayıp ekmek almalarını rica ediyoruz. Kimsenin aç yatmasını istemiyoruz. Kendimizin tok, başkalarının aç yatmasını vicdanımız kabul etmiyor. Onun için bizde bu projeye katkı sağlıyoruz.”

Gümüşhane’de fırıncılar olarak öğrencilere genellikle indirimli ekmek vermeye çalıştıklarını ifade eden Zengin, “Memleketimiz fakir bir bölge. Ben de öğrencilikte sıkıntılar çektiğim için özellikle öğrenci arkadaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.