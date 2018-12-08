Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Çimenli mevkiinde Trabzon’dan Rize istikametine gitmekte olan ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 61 SC 280 plakalı jipe, karşı yönden geldiği ve sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıktığı iddia edilen 61 TD 733 plakalı araç çarptı.



1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 3 KİŞİ YARALANDI

Bu araçlara arkadan gelen başka bir araç da çarparak durabildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.



KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME SÜRÜYOR

Kaza nedeniyle Trabzon-Rize karayolunda ulaşım dururken, yoldan geçen araç sürücülerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Trabzon’daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.