Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana'da balkondan düşerek hayatını kaybeden dans şampiyonunun intihar ettiği ortaya çıktı.



ÖLÜMÜYLE İLGİLİ AYRINTILAR ORTAYA ÇIKMAYA BAŞLADI

Alınan bilgiye göre, saat 06.00 sıralarında Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi Damar Arıkoğlu Bulvarı'ndaki bir apartmanın 4'ünce katından beton zemine düşen Türkiye Salsa Şampiyonası'nı 4 kez kazanan, ABD'deki Dünya Latin Dansları Şampiyonası'nda üçüncü olan Cem Demir'in ölümüyle ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı.



"BABAMA İYİ BAKIN"

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırılan Demir'in ölüm sebebini araştıran polis, arkadaşlarının ifadesine başvurdu. Kısa süre önce annesini kaybeden Demir'in arkadaşlarına gözyaşları içinde maddi sıkıntı içinde olduğunu, hala babasından harçlık aldığını söyleyerek "Babama iyi bakın" dediği öğrenildi.



4. KATTAN ATLAYARAK İNTİHAR ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Bir süre ağladıktan sonra hava almak için balkona çıkan Cem Demir'in 4. kattaki balkondan atlayarak intihar ettiği ortaya çıktı.



