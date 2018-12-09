Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteorolojik analizlere göre, aralık ayının son günlerinden itibaren Sibirya kökenli kuvvetli bir soğuk hava dalgasının etkili olması öngörülüyor.

İSTANBUL'DA İLK KAR 27-31 ARALIK'TA OLMASI BEKLENİYOR

İstanbul'da da etkisini göstereceği tahmin edilen soğuklarla birlikte, kentte mevsimin ilk kar yağışının 27-31 Aralık tarihleri arasında olması bekleniyor. Özellikle Marmara, Karadeniz ve kısmen de Ege bölgeleri için mevsim normalleri ve altında sıcaklıkların olacağı tahmin ediliyor.



ARALIK AYI SERT GEÇECEK

Analizlere ve meteorolojik bilgilere bakılırsa, Aralık ayı oldukça sert geçecek.



Önceki yıllar İstanbul'dan kar manzaraları;









