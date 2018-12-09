Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde bir kişi, bir dönem televizyonda yayınlanan “Kara Şimşek” adlı diziye özenerek, 19 yıldır bindiği Kuş serisi otomobilini konuşur hale getirirken akıllı cep telefonuyla kumanda edilebilen bazı fonksiyonlar kazandırdı. Otomobilin motoru bu sayede cep telefona yüklenen yazılımla uzaktan kontak anahtarı kullanılmadan çalıştırılabiliyor, cam ve kapıları da açılabiliyor. Beyşehir’de bir kamu kurumunda görev yapan yüksek okul mezunu olan 45 yaşındaki Aytekin Çınar, 19 yıldır bindiği ama artık üretimi yapılmayan Kuş serisi otomobiline görenlerin şaşkınlıkla karşıladığı ilginç bazı fonksiyonlar kazandırdı.



KARAŞİMŞEK'TEN ETKİLENDİ, OTOMOBİLİNİ KONUŞTURDU

Çınar, boş zamanlarında elektronik, yazılım ve donanım işleriyle uğraştığını belirterek, bir zamanlar televizyonlarda herkesin severek izlediği dizi film ‘Kara Şimşek’ten etkilenerek 19 yıldır bindiği otomobilini uzun yıllardır yürüttüğü çalışmalar sonucunda konuşur hale getirerek, akıllı cep telefonuyla kumanda edilebilen bazı fonksiyonel özellikler kazandırdığını söyledi. Kullandığı bazı yazılım programlarını kendi araştırmasıyla geliştirdiğini, zamanla otomobilini konuşur hale getirdiğini vurgulayan Çınar, "Komutları konuşmayla cevaplıyor, konuşmayla yerine getiriyor. Sesle yani. Bu şekilde 19 yıldır bu arabamla beraberiz. Onu çok seviyor ve değiştirmeyi de düşünmüyorum” dedi.



"HAYAL EDİYORUM VE YAPIYORUM"

Aracına kazandırdığı diğer özellikler hakkında bilgiler veren Çınar, otomobilinin motorunu oturduğu evinin yanında olduğu sürece istediği noktadan telefonunun mobil internetini ya da Wifi sistemini kullanarak kontak anahtarı kullanmadan çalıştırıp stop edebildiğini vurgularken, “Aynı şekilde camları ve kapıları da cep telefonumdaki tuşlara bir dokunuşla açabiliyorum” ifadelerini kullandı.

Bunun yanı sıra akıllı cep telefonuyla evine yaklaştığında binanın dış kapısını anahtarsız açıp, asansörü de zemin kata çağırabildiğini anlatan Çınar, şöyle devam etti:



“Aracımla eve yaklaşırken dış kapının açılmasını, binadaki asansörün zemin katta hazır olmasını istiyorum. Onun için yazılıma ekstra tuşlar ve özellikler ekledim. Evin önüne yaklaştığımda bu tuşlara dokunduğumda dış kapıyı cep telefonumla açıp, asansörü daha binaya girmeden zemin kata çağırabiliyorum. Aynı zamanda, evimde yine kendi çalışmalarımla kurduğum akıllı ev sistemleri de mevcut. Bu dış kapı ve asansör çağırmayı da bu sisteme entegre ettim.



'KOMŞULARIM ŞAŞKINLIKLA KARŞILIYOR'

Görenler ve komşularım otomobilime kazandırdığım ve evde uyguladığım akıllı ev sistemlerini şaşkınlıkla karşılıyor, tebrik ediyorlar. Şu an için aracımda ve evimde bu sistemleri kullanırken, aracıma başka yeni özellikler de kazandırmak istiyorum. İlk hedefim bu konuda; aracımı cep telefonu ile yürütebilmek ve trafikte öndeki araç takip kontrolünü sesli uyarı sistemiyle uygulamaya geçirebilmek. Yani öndeki araç mesafem azaldığında bu sistem beni sesli olarak uyaracak ve olası bir kaza riskinin önüne geçilmiş olacak, güvenlik sağlanmış olacak. Yine, hava karardığı zaman, ışık seviyesi düştüğünde sesli komutla farların otomatik olarak yakılması veya kapatılması gibi özellikleri sesli olarak bana uyarı verecek işlemi de gerçekleştirecek fonksiyonlar üzerine çalışmalarımı sürdürüyorum. Ben hayal ediyorum ve yapıyorum. Benim için ve günümüzde herkes için zaman çok önemli. Geliyorum, evde asansörü beklemek, özellikle kış mevsiminde soğuklarda aşağıya inerek aracın motor ısısını beklemek diye bir şey yok artık. Apartmanın dördüncü katında oturuyorum ve aracımın yanına inmeden evimden cep telefonumla bir tuşa dokunarak araç motorunu çalıştırabiliyorum. Böylece, hem dışarıda ve aracımda soğukta bekleme yapmıyorum hem de otomobilim aşağıya indiğimde sıcacık oluyor ve binip direk hareket ettirerek yoluma devam edebiliyorum. Motor ısısı için bekleyip zaman kaybı yaşamıyorum" diye konuştu.

