Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaklaşan yeni sezon öncesi kar yağışının etkili olması vatandaşları ve turizmcilerin yüzünü güldürdü. Hafta sonu tatilini fırsat bilen vatandaşlar Uludağ'a çıkarak yağan karın keyfini çıkardı.



ÖĞLE SAATLERİNDE KAR TİPİYE DÖNÜŞTÜ

Öğle saatlerinde başlayan kar yağışı şiddetini artırarak tipiye dönüştü. Dağ yolunun kapanmaması için Karayolları ekipleri ve kar küreme araçları çalışma başlattı.



KAR KALINLIĞI 30 CM

Kar kalınlığı oteller bölgesinde yaklaşık 30 santimetreye ulaştı. Kar yağışının hafta boyunca devam etmesi beklenirken, kayak pistlerinin yarından itibaren tamamen kullanılabilir hale geleceği öğrenildi.



HAVA SICAKLIĞI -5 DERECE

Uludağ'da gittikçe şiddetini arttıran kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilerken, hava sıcaklığı ise sıfırın altında eksi 5 derece olarak ölçüldü.











