Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Belçika Kralı Philippe, Yeni Flaman İttifakı (N-VA) bakanlarının istifalarını kabul etti.

Belçika Kraliyet Sarayı'ndan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanı Jan Jambon, Maliye Bakanı Johan Van Overtveld, Savunma Bakanı Sander Loones, Mülteci ve Göç Bakanı Theo Francken ve Belçika Eşit Haklar ve Yoksullukla Mücadeleden Sorumlu Devlet Bakanı Zuhal Demir'in istifalarının kabul edildiği bildirildi.

Belga Haber Ajansına göre, Sağlık Bakanlığı görevini yürüten Maggie de Block Mülteci ve Göç Bakanlığı, Başbakan Yardımcısı Alexander De Croo Maliye Bakanlığı, Devlet Bakanı Peter de Crem ise İçişleri Bakanlığı görevine getirilecek.

Haberde, Dışişleri Bakanı Didier Reynders'in aynı zamanda Savunma Bakanlığı görevini yürüteceği belirtildi.

Belçika'da, Birleşmiş Milletler Göçmen Paktı'nın oluşturduğu kriz nedeniyle milliyetçi Yeni Flaman İttifakı (N-VA) koalisyon hükümetinden çekildiğini açıklamıştı.