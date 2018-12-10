Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 3-10 Aralık 2018 tarihleri arasında Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat, Jandarma Komando Birlikleri ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 2 bin 817 operasyon yapıldı. Terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 926 terör (PKK/KCK 175, sol 9, DEAŞ 46, FETÖ/PDY 696), 3 bin 290 uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından ve 187 düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplam 4 bin 403 kişi gözaltına alındı.

Son 1 haftada yurt içinde 1'i ölü, 19'u sağ, 6'sı teslim olmak üzere 26 terörist etkisiz hale getirildi. Yapılan operasyonlar neticesinde Diyarbakır'da 12, Bingöl'de 9, Tunceli'de 5, Bitlis'te 4, Mardin'de 3, Osmaniye'de 3, Şırnak'ta 2, Muş'ta 1 ve Van'da 1 olmak üzere 40 sığınak/barınak/mağara kullanılamaz hale getirildi. 7’si ağır ve uzun namlulu toplam 21 silah, 2 adet el bombası, 428 kilogram patlayıcı madde, 2 bin 27 adet muhtelif muhimmat ele geçirildi, 4 adet el yapımı patlayıcı/mayın imha edildi.



Uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmadı

Uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 2 bin 321 operasyonda 900 kilogram esrar, bin 417 kilogram eroin, 3,71 kilogram kokain, 17 kilogram afyon sakızı, 55,1 kilogram bonzai, 6,64 kilogram metamfetamin, 19 bin 982 adet ectasy, 232 adet captagon, 2 bin 905 adet sentetik ecza, 985 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ayrıca 268 bin 119 paket kaçak sigara, 13 bin 872 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Bu operasyonlar kapsamında 3 bin 290 kişi gözaltına alındı.

Sosyal medyada terör avı

Siber suçlarla mücadele kapsamında terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 310 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldı, tespit edilen 238 kişi hakkında yasal işlem uygulandı.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında ise 503’ü denizlerde olmak üzere toplam 4 bin 567 düzensiz göçmen yakalandı, düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt içine girmesine ve yurt dışına çıkmasına aracılık eden 187 organizatör gözaltına alındı.