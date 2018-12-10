Halkların Demokratik Partisi’ne (HDP) üye oldukları belirlenen ve sosyal medya aracılığıyla PKK propagandası yaptıkları iddia edilen 11 sanığın duruşmasında karar çıktı. Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada avukatların yaptığı son savunmaların ardından tutuksuz yargılanan sanıklar için verilen kararlar açıklandı. Mahkeme heyeti, terör örgütü propagandası yapmak suçlarından Gebze’de HDP ilçe eski başkanlığı görevi yapan M.Z.Ü.’ye 1 yıl 3 ay 15 gün, D.B.’ye 1 yıl 16 ay, Ç.B.’ye 1 yıl 15 gün, E.G., R.T., Z.A., ve A.S.’ye ise 1 yıl 6 ay 22’şer gün hapis cezası verdi. Heyet, M.Z.Ü. ve D.B.’nin hapis cezalarında değişiklik yapmazken, suç kaydı bulunmayan E.G., R.T., Z.A., Ç.B. ve A.S. hakkında verilen cezalarda ise hükmün geriye bırakılması kararı aldı. Davada yargılanan M.A., M.P., G.B. ve Ş.B. de beraat etti.
Kocaeli’de PKK propagandası yapan 11 şahıs hakkında karar çıktı
10.12.2018 - 13:28 | Son Güncelleme: 10.12.2018 - 13:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli’nde terör örgütü PKK propagandası yapması suçundan tutuksuz yargılanan 11 sanıktan 7’si hapis cezasına çarptırılırken 4'ü ise beraat etti.
Etiketler : kocaeli,pkk,terör,haberler,
592756 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/592756.aspx
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