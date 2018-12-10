Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Halkların Demokratik Partisi’ne (HDP) üye oldukları belirlenen ve sosyal medya aracılığıyla PKK propagandası yaptıkları iddia edilen 11 sanığın duruşmasında karar çıktı. Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada avukatların yaptığı son savunmaların ardından tutuksuz yargılanan sanıklar için verilen kararlar açıklandı. Mahkeme heyeti, terör örgütü propagandası yapmak suçlarından Gebze’de HDP ilçe eski başkanlığı görevi yapan M.Z.Ü.’ye 1 yıl 3 ay 15 gün, D.B.’ye 1 yıl 16 ay, Ç.B.’ye 1 yıl 15 gün, E.G., R.T., Z.A., ve A.S.’ye ise 1 yıl 6 ay 22’şer gün hapis cezası verdi. Heyet, M.Z.Ü. ve D.B.’nin hapis cezalarında değişiklik yapmazken, suç kaydı bulunmayan E.G., R.T., Z.A., Ç.B. ve A.S. hakkında verilen cezalarda ise hükmün geriye bırakılması kararı aldı. Davada yargılanan M.A., M.P., G.B. ve Ş.B. de beraat etti.