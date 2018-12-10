Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM'de Bütçe Görüşmesi'nde konuşuyor. Oktay'ın açıklamaları şöyle:

Türkiye'nin geleceğe ilişkin hayalleri de programları da vardır.

Yakın zamanda yaşadığımız manüpülatif dalgalanma bizi hedeflerimizden uzaklaştırmadı.

Siyaset kurumunun birlik ve beraberlik içinde hareket edebilmesiyle bu hedeflere daha kolay ulaşabiliriz.

Seçim tarihinden bu güne kadar yoğun bir çalışma yürüttük.

Meclis çok önemli yasama çalışmaları yaptı.

Cumhurbaşkanımız önümüzdeki günlerde ilk 100 günlük çalışmaları ve ikinci 100 günlük programı paylaşacaklar.

2008'de yaşanan küresel finans kriz birçok ülkede inancı ortaya çıkarmıştır. Reform uygulamaların istenen hızda gerçekleştirilememesi, üretim göstergelerin birçok ülkede yavaşlamaya işaret etmesi bir diğer risktir. Geçtiğimiz aylarda yaşadığımız gelişmelerde Türkiye ekonomisinin makro temellerinin sağlam olduğuna bir kez daha şahit olduk

Ekonomimiz dengelenme sürecine girmiştir.