Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeliğine yönelik atama kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bugünkü sayıda yer alan Cumhurbaşkanı kararında, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeliğine Fecir Alptekin’in atandığı bildirildi.
Söz konusu atama Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 21. maddesi gereğince gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeliğine yeni atama
11.12.2018 - 02:26 | Son Güncelleme: 11.12.2018 - 02:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeliğine Fecir Alptekin atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeliğine yönelik atama kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bugünkü sayıda yer alan Cumhurbaşkanı kararında, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeliğine Fecir Alptekin’in atandığı bildirildi.
Etiketler : Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu,fecir alptekin,
592833 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/592833.aspx
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