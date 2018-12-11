Şehit babası İbrahim’in adı verilen bebek annesiyle birlikte taburcu edilerek evine gönderildi. Muş Valisi İlker Gündüzöz, doktor olan eşi Meşide Gündüzöz ile birlikte şehit eşi ve bebeğini ziyaret etti. Gündüzöz, Bakan Süleyman Soylu’nun yurt dışında olduğu için gelemediğini ve selamını gönderdiğini belirterek Soylu ve kendi adına bebeğe birer altın taktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun oğlunun cenazesine katıldığını ve acılarını paylaştığını belirten şehit babası İbrahim Özkur, evlerine ziyarete gelen Vali ve beraberindekilere teşekkür etti. MUŞ
Soylu, yeni doğan şehit çocuğuna altın gönderdi
11.12.2018 - 02:42 | Son Güncelleme: 11.12.2018 - 02:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şemdinli’nin Süngü Tepe Üs Bölgesi’nde 9 Kasımda meydana gelen patlamada şehit olan Topçu Er İbrahim Özkur’un Varto ilçesinde yaşayan eşi Ceylan Özkur, geçtiğimiz hafta bir erkek bebek dünyaya getirdi.
Etiketler : süleyman soylu,şehit çocuğu,
592835 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/592835.aspx
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