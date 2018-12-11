Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şehit babası İbrahim’in adı verilen bebek annesiyle birlikte taburcu edilerek evine gönderildi. Muş Valisi İlker Gündüzöz, doktor olan eşi Meşide Gündüzöz ile birlikte şehit eşi ve bebeğini ziyaret etti. Gündüzöz, Bakan Süleyman Soylu’nun yurt dışında olduğu için gelemediğini ve selamını gönderdiğini belirterek Soylu ve kendi adına bebeğe birer altın taktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun oğlunun cenazesine katıldığını ve acılarını paylaştığını belirten şehit babası İbrahim Özkur, evlerine ziyarete gelen Vali ve beraberindekilere teşekkür etti. MUŞ